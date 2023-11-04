Son dakika... CHP Kurultayında sonuçlar açıklandı

Sonuca göre Özgür Özel 682 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. Bu duruma göre seçim ikinci tura kaldı.

İkinci tur oylama 00:15'te başlayacak.

CHP kurultayında genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in yarıştığı seçimin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamadı. İkinci tur oylama ise 00.15’te başlayacak.

İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı

CHP kurultayında genel başkanlık için 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. İlk tur seçimde Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. İkinci turda ise yüzde 50+1 oy alan aday genel başkan seçilecek.