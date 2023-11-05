Son dakika... CHP Kurultayında ikinci tur oylama başladı

CHP kurultayında genel başkan seçimi ikinci tura kaldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... CHP Kurultayında ikinci tur oylama başladı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in yarıştığı seçimin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamadı.

İkinci tur oylama başladı.

Oy kullanma 00:30 başlayacak. Oy kullanma 02:30'da sona erecek.

İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı

CHP kurultayında genel başkanlık için 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. İlk tur seçimde Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı, 18 oy geçersiz sayıldı, 2 delege oy kullanmadı. İkinci turda ise yüzde 50+1 oy alan aday genel başkan seçilecek.

İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimlerde en fazla oyu alanın kazanacağı üçüncü tur yapılacak.

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Adaylar oylarını kullandı

Genel başkan adayları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını kullandı. Kılıçdaroğlu 1 numaralı sandıkta, Özel ise 3 numaralı sandıkta oy verdi. Adaylar, oylama sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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