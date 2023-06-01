Son Dakika... CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sona erdi.

Son Dakika... CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.

MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve yol haritası ele alındı.

Toplantının ardından henüz açıklama yapılmazken MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı.

SIRADA PARTİ MECLİSİ VAR

MYK toplantısının ardından da parti meclisi toplanacak. Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

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