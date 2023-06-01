Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kritik görüşme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında kritik görüşme

28 Mayıs'taki seçim sonrası CHP'de hareketli saatler yaşanırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nde bir geldi.

MYK İSTİFALARI SONRASI HANGİ YOL İZLENECEK

Yaklaşık 18.30'da biten ve tüm üyelerin istifa ettiği MYK toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun görüşmesi başladı.

Görüşmede hem seçim sürecinin değerlendirilmesi hem de CHP’nin yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunulması beklendiği belirtiliyor..

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