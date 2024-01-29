Son Dakika… CHP’den YSK’ya pusula itirazı

Kaynak: Sözcü
Son Dakika… CHP’den YSK’ya pusula itirazı
CHP, AKP'nin birinci sırada çıktığı oy pusulası kura çekiminde şaibe olduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yaptı.

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta kura çekimi yapıldı.

Oy pusulasında AKP 1'inci sırada, CHP 18'inci sırada, MHP ise 31'inci sırada olacak.

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CHP'DEN İTİRAZ BAŞVURUSU

CHP, oy pusulası kura çekiminde şaibe olduğunu öne sürerek Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yaptı.

Kuradaki sıraya göre partilerin oy pusulasındaki yerleri şöyle:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

2- İYİ Parti

3- Sol Parti

4- Büyük Birlik Partisi (BBP)

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti (DSP)

8- Yeniden Refah Partisi (YRP)

9- Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi (TKP)

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)

14- Türkiye Komünist Hareketi (TKH)

15- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

19- Emek Partisi

20- HÜDA-PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti (DP)

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık ve Demokrasi Partisi

31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)

33- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi

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