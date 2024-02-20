Son dakika... DEM Parti İstanbul'da seçime giriyor

İl Seçim Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, DEM Parti İstanbul'da seçime giriyor. Başvurunun 16.55'te alındığı incelemenin 17.14'te sona erdiği bildirildi.

DEM Parti, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Spekülasyonlara kulak asmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimize kolay gelsin. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti geç başvuruda bulunması nedeniyle İstanbul İl Seçim Kurulu’nun DEM Parti’nin aday listesini kabul etmediği iddia edilmişti.