Son dakika: DEM Parti'nin Ankara adayı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika: DEM Parti'nin Ankara adayı belli oldu
Ankara'da Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için belirlediği adaylar açıklandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) martta yapılacak seçimde Ankara adayı belli oldu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarının Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğunu açıkladı.

ADAYLIK KRİZİ

Öte yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkartmayı planlayan DEM Parti'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi öne çıktı. Ancak DEM Parti geri adım attı, Başak Demirtaş da adaylıktan çekildiğini açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adaylarının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğunu açıkladı.

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