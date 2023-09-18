Son Dakika... Elon Musk - Erdoğan görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve 20 Eylül'deki 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak üzere ABD'ye gitti.

Erdoğan'ın, bu hafta sonu başlayacak ABD ziyareti kapsamında, Tesla ile SpaceX'in kurucusu ve X'in sahibi Elon Musk ile görüşeceği belirtilmişti. Musk, Erdoğan ile görüşmek için ABD’deki Türkevi'ne geldi.



Elon Musk'ın görüşmeye kucağında çocuğuyla birlikte gelmesi dikkat çekti.

Musk ve Erdoğan arasındaki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Musk, görüşmenin ardından Türkevi'nden ayrıldı.

Görüşme sonrası Türk Evi'nden çıkarken ıslık çalan Tesla & SpaceX & X CEO'su Musk'ın elinde, Erdoğan'ın "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım” ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı yer aldı.