Son dakika... Emekliye fark ödemesinin yapılacağı tarih açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Emekliye fark ödemesinin yapılacağı tarih açıklandı

SGK en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yapılacak olan fark ödemelerinin 7 Ağustos tarihinde hesaplarda olacağını açıkladı

10 bin lira olan en düşük emekli maaşı yapılan zamla beraber 12 bin 500 lira olarak güncellenmişti.

Temmuz ayında maaşlarını alan emeklilerin fark ödemesini alacağı tarih belli oldu. SGK fark ödemelerini 7 Ağustos tarihinde emeklilerin hesaplarına yatıracak.

Milyonlarca emeklinin en düşük aylığı alınan karar doğrultusunda 2024 Temmuz ayı itibari ile 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.

Emeklilerin gözü kulağı fark ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağı haberindeydi. Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya hesabı X üzerinden emeklilerin maaş farkının hesaplarına yatacağı tarihin 7 Ağustos tarihi olarak belirlediklerini duyurdu.

SGK tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi.

Fark aylık ödemelerinizi ???? ????????̆???????????????????? ???????????????? tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz.”

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