Son dakika... Erdoğan Özel görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP’yi ziyaret etti. Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Erdoğan arasındaki görüşme sona erdi. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Özgür Özel, arabasına binene kadar Erdoğan'a eşlik etti.

18 YIL SONRA BİR İLK

Yapılan görüşmede yeni anayasa ve ülke gündemi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. AKP'li kurmaylar tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını açıklanmıştı. Erdoğan'ın CHP Genel Merkezine son ziyareti bundan 18 sene önce yapılmıştı.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde görüşmenin 11 Haziran (bugün) saat 16.00'da CHP Genel Merkezinde olacağını aktarmıştı. Kritik görüşme için bugün Beştepe'den yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel merkezine gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel karşıladı. Erdoğan’a Hasan Doğan, Mustafa Elitaş, Çağatay Kılıç eşlik etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDEKİ İLK ZİYARETİ OLDU

Recep Tayyip Erdoğan bundan 18 sene önce CHP Genel Merkezine yaptığı ziyarette Başbakan görevindeydi. Bugün yapılan ziyaret Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatı ile yaptığı ilk ziyaret olarak tarihe geçti.

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