Son Dakika... Erdoğan yeni Kabine'nin ilk toplantısının ardından konuşuyor

Yeni Kabine ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantı yaklaşık 4 saat 10 dakika sürdü. Ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının masaya yatırıldığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında bizleri takip eden vatandaşlarımızın her birine selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

10 Martta imzaladığımız Cumhurbaşkanı kararıyla başlayan seçim sürecini suhuletle tamamladık.14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde milletimiz rekor bir katılımla iradesine ve geleceğine sahip çıktı.

Gerek mecliste gerekse Cumhurbaşkanı seçiminde elde ettiğimiz tarihi başarıyla son 21 yıldaki 17. seçim zaferimizi imzaladık. 2014 yılından beri şanla şerefle yürüttüğümüz cumhurbaşkanlığı görevini aziz milletimizin takdiriyle 5 sene daha sürdürme imkanına kavuştuk.

Yine büyük bir demokrasi zaferi ile bizleri buluşturan 2 bayram arasında milletimize 2 demokrasi Bayramı yaşatan rabbimize hamd ediyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Her 2 seçimde de tercihini sandığa demokratik yollarla yansıtan tüm vatandaşlarımı buradan bir kez daha tebrik ediyorum.

28 Mayıs tarihi itibariyle türk demokrasisini dünyada referans alınan gıptayla takip edilen bir konuma yükselten her bir insanımıza müteşekkiriz. Şansımıza olan teveccühleri dini her 2 seçimde de çok güçlü bir şekilde gösteren yaklaşık 28.000.000 kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye Türkiye'den daha büyüktür gerçeğine yeniden şahitlik etmemize vesile olan dünyanın 41 yanındaki dost ve kardeşlerimize de şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Bu süreçte Türkiye'nin sadece yakın çevresinde değil, Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan balkanlara, Ortadoğu'dan Türk ve İslam alemine kadar yüzlerce ülkede umudun direnişin şefkatin merhametin müstevlilerin karşısında dik bir duruşun adı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.



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