Aypek'in yakın korumasının saldırıyı gerçekleştirdiği ve daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son dakika - Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Ankara'da silahlı bir saldırı sonucu, eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek hayatını kaybetti.
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