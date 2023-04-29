Tele1’de yer alan habere göre MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci, eski MHP Ankara İl Yöneticisi Ferhat Özmen’i öldürdü. Kendisine ait işyerine İYİ Parti afişi asan Özmen’den afişi indirmesi istendiği afişi indirmemesi üzerine de İlçe Başkanı Ekinci’nin Özmen’in bürosuna giderek silahıyla öldürdüğü iddia edildi.
Son Dakika... MHP'li eski yönetici silahlı saldırıda öldürüldü. İş yerine İYİ Parti afişi astığı için vurulduğu iddia edildi
Gazeteci Recep Canpolat, “MHP'nin eski Ankara il yöneticilerinden Ferhat Özmen, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.” dedi.
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