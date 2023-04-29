Ferhat Özcan cinayetiyle İYİ Parti'den açıklama

MHP’nin eski Ankara il yöneticilerinden Ferhat Özcan, Pursaklar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırının Ferhat Özcan Kendisine ait işyerine İYİ Parti afişi asması nedeniyle gerçekleştiği iddialarının ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Ferhat Özcan cinayetiyle İYİ Parti'den açıklama

MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci, eski MHP Ankara İl Yöneticisi Ferhat Özcan'ı öldürdü. Kendisine ait işyerine İYİ Parti afişi asan Özcan'dan afişi indirmesi istendiği afişi indirmemesi üzerine de İlçe Başkanı Ekinci’nin Özcan'ın bürosuna giderek silahıyla öldürdüğü iddia edildi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamada “İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddiası doğru değildir” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Ankara’nın Pursaklar İlçesi’nde meydana gelen ve MHP’nin Ankara eski İl Yöneticileri’nden Ferhat Özmen’in ölümüyle sonuçlanan cinayetle ilgili olarak bazı basın yayın kuruluşlarında doğru olmayan iddialar yayınlanmıştır.

Ferhat Özmen’in, İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddiası doğru değildir. Olayın partimizle herhangi bir ilgisi yoktur.

Hiçbir şey, insan hayatından daha önemli olamaz. Saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Özmen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Konuyla ilgili gerekli düzeltmenin yapılmasını önemle rica ediyoruz.”

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