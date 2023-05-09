Bahçeli’nin sağ kolundan gazeteci Recep Canpolat'a Sinan Ateş tehdidi

Sinan Ateş cinayetinden sonra şimdi de gazeteci Recep Canpolat tehdit edilmeye başlandı.

Bahçeli’nin sağ kolundan gazeteci Recep Canpolat'a Sinan Ateş tehdidi

Gazeteci Recep Canpolat, Sinan Ateş cinayetinden sonra tehdit edilmeye başlandığını iddia ettiği bir tweet paylaştı. Canpolat, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'i azmettirici olarak göstererek, kendisine bir şey olması halinde Yönter'i sorumlu tutacağını söyledi.

Canpolat ayrıca, MHP teşkilatlarından cevap verilmesini talep ettiği tweetleri nedeniyle üst düzey yöneticiler tarafından hedef alındığını belirtti.

KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut da Canpolat'ın tehdit altında olduğunu söyleyerek, MHP'nin Sinan Ateş cinayetiyle bağlantılı olduğu iddia edilen yöneticilerinin şimdi de gazeteciyi sindirmeye çalıştıklarını belirtti.

“BANA BİR ŞEY OLURSA, AZMETTİRİCİ İSİM, MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İZZET ULVİ YÖNTER’DİR”

Gazeteci Recep Canpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Eğer bana bir şey olursa, azmettirici isim, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’dir” dedi.

Canpolat şu ifadeleri kullandı “MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Adayı Ulvi Yönter fena paniklemiş… Teşkilatlara talimat vererek, benim paylaşımlarıma teşkilat yöneticileri tarafından cevap verilmesini istemiş. Bütün İstanbul MHP teşkilatları üst düzey yöneticileri, bize sallamaya başladı. Ayrıca benim adresimi tespit ettirmek için, bir yerlerde yardım alıyormuş. Adresim biomda yazılı, seni veya görevlendireceğin torbacıları bekliyorum. Kader… Eğer bana bir şey olursa, azmettirici isim, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’dir”

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“GAZETECİLERİ SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Öte yandan KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut’ta bir paylaşımda bulundu. Bulut, Canpolat’ın tweetini alıntılayarak “MHP’nin Sinan Ateş suikastında adı geçen yöneticileri şimdi de suikastın izini süren bir gazeteciyi korkutarak sindirmeye çalışıyor. Ben Recep Canpolat’ı tanımam. Ama Recep’e bir şey olursa kimi sorumlu tutacağımızı biliyoruz.” dedi.

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ATEŞ CİNAYETİNDEN SONRAKİ WHATSAPP MESAJLARI

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili Whatsapp yazışmaları ortaya çıkmış. Sosyal medyada gündem olan yazışmalarda cinayet talimatının verildiği görüldü. Cinayet sonrasındaki mesajlarda ise “İş tamam” ifadeleri yer almıştı.

İşte o mesajlar;

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