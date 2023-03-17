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Son Dakika... Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'ye sunuldu

Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 21:35
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Son Dakika... Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'ye sunuldu

Son Dakika... Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'ye sunuldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmenin ardından, "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik" ifadelerine yer vermişti.

TBMM'YE SUNULDU

Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Söz konusu Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.

 

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﻿Son Dakika... Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'ye sunuldu
﻿Son Dakika... Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'ye sunuldu
﻿Son Dakika... Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'ye sunuldu
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