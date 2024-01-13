Son dakika... Güvenlik zirvesi sonrası açıklama

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan askeri üs bölgesine sızmaya çalışan PKK/KCK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin ise yaralandığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı’nda şehit haberlerinin gelmesinin ardından güvenlik zirvesi toplantısı yapma kararı almıştı. Erdoğan başkanlığında toplanan Güvenlik zirvesi toplantısı sona erdi.

45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından toplantının ardından bir basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada, Teröristlerin hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak’ın kuzeyinde 36, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Toplantıda bu mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye’deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edeceği bildirildi.