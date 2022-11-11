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Flaş... Flaş... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT için tarih verdi. Kaç milyon kişinin yararlanacağını ilk kez açıkladı

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'yi, aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceğiz." dedi. Bakan Bilgin ayrıca, EYT şartlarını taşıyan 1.5 milyon kişi olduğu bilgisini de verdi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:58
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Son dakika haberi: Bakan Bilgin'den EYT açıklaması. Tarih verdi

Flaş... Flaş... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT için tarih verdi. Kaç milyon kişinin yararlanacağını ilk kez açıkladı
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Emeklililte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgi düzenleme aralık ayında TBMM'ye geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı, EYT için tarih verdi. Bilgin, ''EYT teklifi aralık ayında TBMM'ye gelecek. EYT 2023’te uygulanacak. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız.'' dedi.

EYT için ilk kez sayı veren Bilgin, 1.5 milyon kişinin şartları doldurduğunu belirtti.

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralığın ilk haftasında toplanacağını kaydeden Bilgin, "Asgari ücret artışı enflasyon karşısındaki gerileme etkisini ortadan kaldıracak." ifadesini kullandı

Bilgin ayrıca, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz." dedi.

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göktürk
11.11.2022 12:16
99 yılı öncesi hakkımızı istiyoruz, ölümü gösterip sıtmaya razı edemezsiniz... eyt tek şart tek formül vardır gider ayak bari bir iyiliğiniz olsun.  
 
Mahir
11.11.2022 11:57
Sadece algı insanlar borçlanıp eksik primlerini yatırsın. Para toplayalım diye uzatıyorlar.  
 
Ss
11.11.2022 11:40
Sandıkta görüşürüz patlak ampul  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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