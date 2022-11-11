Flaş... Flaş... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT için tarih verdi. Kaç milyon kişinin yararlanacağını ilk kez açıkladı

Emeklililte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgi düzenleme aralık ayında TBMM'ye geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı, EYT için tarih verdi. Bilgin, ''EYT teklifi aralık ayında TBMM'ye gelecek. EYT 2023’te uygulanacak. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız.'' dedi.



EYT için ilk kez sayı veren Bilgin, 1.5 milyon kişinin şartları doldurduğunu belirtti.

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralığın ilk haftasında toplanacağını kaydeden Bilgin, "Asgari ücret artışı enflasyon karşısındaki gerileme etkisini ortadan kaldıracak." ifadesini kullandı

Bilgin ayrıca, "Sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz." dedi.