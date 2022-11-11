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Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması. Merakla beklenen düzenlemeden ilk detaylar

Bakan Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesi için flaş açıklamalarda bulundu. İşte tarih ve prim gün sayısı detayı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 20:35
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Bakan Bilgin EYT düzenlemesi hakkında ilk detayları açıkladı

Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması. Merakla beklenen düzenlemeden ilk detaylar
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Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanı Zafer Bilgin yaptığı açıklamada, "EYT’de 1999 öncesi ve 5 bin Prim gün şartını kaldırmıyoruz. EYT’den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.

Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin üzerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var." açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

"EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400."

"HERKESİ KAPSAYAN BİR DÜZENLEME"

"Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999'da çıkan yasa ile emeklilik şartı içi geçerli olan prim gün sayısına yaş şartı da eklendi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlar dolayısıyla prim günleri dolsa da emekli olabilmek için yaş şartına takıldılar. Bu nedenle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaşa takılanlar kısaltması olan EYT kısaltması kullanılmaya başlandı. Yani EYT, 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı bulunup prim gün sayısını tamamlamasına rağmen yaş şartına takıldığı için emekli olamayan çalışanları ifade eden kısaltmadır.

 

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AKM
11.11.2022 21:19
Bu iş 2023 kaldıysa hayıra alamet değil içinden çıkılması zor belkide gelecek yeni iktidara bırakacaklar adamlar nasıl olsa seçimi kaybedeceğiz gözüyle yaklaşıyor  
 
Hamit Seki
11.11.2022 21:10
2023 de zaten EYT lilerin bir kısmı normalde emekli olacaklar, geri kalan EYT lileri oyalayan bakan gökten gelecek kaynağı bekliyor. Ama sabrı taşmak üzere her an gidebilir.  
 
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