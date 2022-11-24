24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Bilgin’den sözleşmeli personele kadro açıklaması. Tarih verdi

Bakan Bilgin’den sözleşmeli personele kadro açıklaması. Tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi tamamlandı. Detayları pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sözleşmeli personelle ilgili 'düzeltme' geldi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 21:45
Takip Et

Bakan Vedat Bilgin’den sözleşmeli personele kadro açıklaması. Tarih verdi

Bakan Bilgin’den sözleşmeli personele kadro açıklaması. Tarih verdi
+
Aa
-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi tamamlandı. Detayları pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak" dedi.

Bilgin, sözleşmeli personel konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemenin tamamlandığını söyledi. Bilgin, düzenlenmenin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.

İHA'nın aktardığına göre Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Kabine Toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşacak" dedi.

BAKANLIKTAN 'DÜZELTME'

Yine İHA'da yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sözleşmeli personelle ilgili düzeltme yapılarak “Sayın Bakanımız, sözleşmeli personel düzenlemesini Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın açıklayacağını söylemedi, düzenlemenin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi” denildi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Adalet
24.11.2022 22:00
Türkiye Cumhuriyeti nin koskoca bakanı basit bir açıklama bile yapmıyor, tek adamla geldiğimiz bu nokta nın vahametini anlayamayanlara yazıklar olsun.  
 
Abbas
24.11.2022 21:59
Sayın Prof bakanım hazine tam takır, hiç bir şey yapamazsınız, lütfen bilim insanı olarak doğruyu söyleyin, işi bırakın  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
5
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
6
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Almanya’dan Patriot açıklaması
﻿Almanya’dan Patriot açıklaması
﻿Almanya’dan Patriot açıklaması
﻿FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davasında yapılan yeniden yargılamada karar çıktı
﻿FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davasında yapılan yeniden yargılamada karar çıktı
﻿FETÖ'nün İzmir'deki darbe girişimi davasında yapılan yeniden yargılamada karar çıktı
﻿İngiltere'ye göç edenlerin sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı
﻿İngiltere'ye göç edenlerin sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı
﻿İngiltere'ye göç edenlerin sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı
﻿Çin Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kurmayı planlıyor
﻿Çin Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kurmayı planlıyor
﻿Çin Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kurmayı planlıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.