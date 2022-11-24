Bakan Bilgin’den sözleşmeli personele kadro açıklaması. Tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi tamamlandı. Detayları pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak" dedi.

Bilgin, sözleşmeli personel konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemenin tamamlandığını söyledi. Bilgin, düzenlenmenin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.

İHA'nın aktardığına göre Bilgin, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin son halini Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü Kabine Toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşacak" dedi.

BAKANLIKTAN 'DÜZELTME'

Yine İHA'da yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan sözleşmeli personelle ilgili düzeltme yapılarak “Sayın Bakanımız, sözleşmeli personel düzenlemesini Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızın açıklayacağını söylemedi, düzenlemenin pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi” denildi.