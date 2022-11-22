EYT’de dikkat çeken 5 puan detayı. Emeklilikte yaşa takılan herkesi ilgilendiriyor

NTV’de yer alan habere göre, EYT düzenlemesine yönelik çalışmalar sürerken, işverenler çalışmaya devam edecek emekliler konusunda bir talebi gündeme getirdi.

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primleri 5 puan yükseliyor. İşverenler EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istiyor.

EYT uygulamasında çok sayıda çalışanın emekli olması durumunda işverenlere önemli bir tazminat yükü binecek. Örnek olarak 1000 çalışanı olan bir işletmede bu yükün 20 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Çalışanların EYT'den yararlanıp aynı işyerinde çalışması durumunda işverene tazminat yükü binmeyecek. Dolayısıyla EYT'lilerin aynı işverende çalışması halinde tazminat sorunu kısmen çözülecek.

Mevcut uygulamada emeklinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde prim açısından da işverene yük biniyordu. Bu yükün azaltılması halinde işverenin hem tazminat yükü azalacak hem de EYT'lilerin çalışması özendirilmiş olacak.

Sigortalılar için işveren maliyeti brüt maaşın yüzde 17.5’i oranındayken, emekli çalışanlar için brüt maaşın yüzde 24.5’i seviyesine yükseliyor.



İşverenler de EYT sonrası için bu farkın kaldırılmasını ve emekli çalışanlar için de Hazine desteğinin uygulanmasını istiyor.

Hükümetin işverenin isteğine olumlu baktığı ve hesaplamaların yapıldığı belirtiliyor.