Son dakika... Hamas ateşkes teklifini kabul etti

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, Hamas kaynaklarının, Katar ve Mısırlı arabuluculara ateşkes teklifini kabul ettiklerini ilettiğini duyurdu. Hamas da ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamaya göre Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil'e ateşkes teklifinin kabul edildiğini bildirdi.

Anlaşmanın detaylarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrailli bir yetkili, Hamas'ın kabul ettiği yumuşatılmış Mısır önerisinin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini belirterek, "Öneri İsrail'in kabul etmediği "Geniş Kapsamlı" sonuçlar içeriyor dedi.

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