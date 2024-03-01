Son dakika... Hastanenin acil servisine silahlı saldırı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Hastanenin acil servisine silahlı saldırı
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda 7 kişi yaralandı. 2 kişinin durumu ağır.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki, açık kafeterya bölümüne saat 16.45 sıralarında 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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Kafeteryada bulunan vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçışırken, yaşanan saldırıda 7 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçarken, yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği ifadelerden yola çıkarak kaçan saldırganların yakalanması için inceleme başlattı.

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