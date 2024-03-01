Son dakika... Hastanenin acil servisine silahlı saldırı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki, açık kafeterya bölümüne saat 16.45 sıralarında 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Kafeteryada bulunan vatandaşlar korkuyla sağa sola kaçışırken, yaşanan saldırıda 7 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler olay yerinden kaçarken, yaralılar ise hastanede tedavi altına alındı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği ifadelerden yola çıkarak kaçan saldırganların yakalanması için inceleme başlattı.