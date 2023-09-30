Son Dakika... İmamoğlu'ndan tüm İstanbullulara kritik yağış uyarısı

İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Farklı şiddetlerde pazartesi günü de etkisini sürdürecek bir yağmur. Şu ana kadar İstanbul’un farklı bölgelerinde farklı yağış miktarlarıyla karşı karşıya kaldık. Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca’da yoğun yağış oldu.

Şimdi paylaşacaklarımız önemli bir uyarı.

Bu akşam saat 9-10 civarında İstanbul’da etkili bir yağış süreci başlayacak. Bölgesel olarak 100 kiloyu aşacak bir yağış miktarı ihtimali yüksek. Örneğin bazı ilçelerde son yağışların üstüne böyle bir yağış, ortalama 1 yılda alacağı yağışı oralar 3 günde almış olacak. İklim değişikliğinin yarattığı değişiklikler hayatı derinden etkiliyor.

Etkili hazırlıkları bütün arkadaşlarımla yapıyoruz. İBB 5000 üzeri kadrosuyla, 4927 personel sayısı ve metro gibi iştiraklerin ilave personel katkısıyla 5500’lere çıkan sayıyla alarm dilimi içerisinde sahada. Araç ve iş makinesi sayımız da 2043 olacak.

İş yerleri, bodrum katlarda imalat yapan kuruluşların azami dikkat etmesi gerek. Acil durum olmadıkça araçla dışarı çıkmayın.

Belli bir sahayı yöneten kuruluşların veya işletmelerin, kendi sahalarında olan kanal temizliklerini yapmaları, tıkanıkların önceden tedbirlerini almış olmaları baskınların önünü kesecektir. Bazen küçük bir poşet dahi kanalın girişini etkiliyor ve bir anda koca bir altgeçitte su birikintilerinin sebebi olabiliyor. İlçe belediyelerimizin de kendi sahalarında tedbir almaları önemli.

Sokak canlılarını da önemsiyoruz. Hayvancılıkla uğraşılan alanları da takip ediyoruz. Gerekli tedbirleri aldık.

4,5 yıl içerinde İBB hiç olmadığı kadar, özellikle kusurlu altyapıya yoğun yatırım yaptı. İBB yönetimini karalama çalışmalarını esefle kınıyorum. Yapmasınlar, ayıptır. Evet sihirli değnek yok, İstanbul’un 20-25 yılda birikmiş sorunları var.

Barajlarımız 7 milyon metreküpe yakın su topladı. Çoğunluğu Avrupa Yakası.