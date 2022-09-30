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İptal edilen KPSS sınavında yeni gelişme 

ÖSYM Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS sınavı soruşturmasında ön incelemenin sonuçlandığını açıkladı. Özvar, "Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, genel kurulda KPSS inceleme raporu değerlendirilecek" dedi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 10:22
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İptal edilen KPSS sınavında yeni gelişme 
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Cumhuriyet'in haberine göre, KPSS 2022'de soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine Soruşturma başlatılmasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın iptal edildiğini duyurmuştu. ÖSYM Başkanı Erol Özvar, iptal edilen KPSS soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.

Devam eden KPSS soruşturması ile ilgili Özvar, "Ön incelemeyi başlattık ve neticelendirdik. Bugün, genel kurulda bu KPSS inceleme raporu değerlendirilecek ve neticesi hakkında gerekli işlemler tesis edilecek. Sonuçlandığını ifade etmem mümkün şu anda" dedi.

NE OLMUŞTU?

KPSS 2022'de soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine Soruşturma başlatılmasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın iptal edildiğini duyurmuştu.

Prof. Dr. Ersoy, "Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir" demişti.

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