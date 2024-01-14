Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı. 10 terörist daha etkisiz hale getirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı. 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine ani hava saldırıları düzenlendiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları sonucu 10 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekâtları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi."

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