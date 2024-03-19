Irak’ta MİT’ten nokta operasyon

Kaynak: AA / DHA
Irak’ta MİT’ten nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlusu Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak Süleymaniye’de gerçekleştirdiği operasyon sonucunda PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlusu olan Rojda Bilen etkisiz hale getirildi.

MİT’in istihbarat ağı aracılığıyla, terörist Rojda Bilen’in Irak’ın Süleymaniye şehrinde bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Bilen’in yeri tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı.

Rojda Bilen, gerçekleştirilen nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILACAK GENÇLERİ TESPİT EDİYORDU

Rojda Bilen’in PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumda yer aldığı belirtildi. Bilen’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği tespit edildi.

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