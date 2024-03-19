Son dakika... İsrail Refah’a saldırı başlattı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını aktardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor." İfadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamada, İsrail’in dün akşam saatlerinde bir hava saldırısı başlattığını ve birçok Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi ve "İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi." İfadesi kaydedildi.

İsrail’in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın yaşamını önemsemediğine dikkat çekilirken, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiği söylendi.

İsrail ordusunun savaş uçaklarıyla dün gece Refah’ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden 15 Mart’ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Refah kentinin güneyine muhtemel bir askeri operasyon planını onayladığı duyurulmuştu.