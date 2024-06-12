Son dakika.... İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Hukuk ve seçim işleri başkanı Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hakan Şeref Olgun, Meral Akşener'in fotoğraflarının kaldırılmasını isteyen İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz'un Müsavat Dervişoğlu tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Olgun, yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan UZ, Genel Başkanımız Sayın D.Müsavat DERVİŞOĞLU tarafından, Parti Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye istinaden, TEDBİRLİ olarak ve KESİN İHRAÇ talebiyle Müşterek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, partisinin kapalı grup toplantısında genel merkezden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarının kaldırılması talebinde bulunmuştu.

Bunun üzerine İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’in parti genel merkezine dilekçe yazarak partideki tüm makamlardan fotoğraflarının kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.

İYİ Parti’ye yakın “İYİ Kulis” adlı sosyal medya hesabının duyurduğu habere göre Akşener, söz konusu dilekçede “12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz “beyefendi”nin; “Kurucu Genel Başkan” olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı’nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın Genel Merkez, Milletvekili, İl ve İlçe Teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım” ifadelerini kullandı.