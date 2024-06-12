81 ile yazı gitti. Temmuz itibari ile her başvurana bedava olacak

Kaynak: Haber Merkezi
81 ile yazı gitti. Temmuz itibari ile her başvurana bedava olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 i müdürlüğüne gönderdiği genelge ile isteyen tüm öğrencilere yaz okullarının bedava olacağını bildirdi.

MEB'in başlattığı bedava yaz okulları çalışması ile ilgili genelge tüm illere gönderildi. 15 Temmuz'da tatile girecek öğrenciler için bedava yaz okulları 1 Temmuz itibari ile başlayacak. Yaz okullarında hizmet verecek öğretmenler ise ek ücret alacak.

1 Temmuz 2024 tarihi ile birlikte ilkokul 2. sınıftan başlayarak tüm sınıflar için kademeli olarak spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanlarında ücretsiz yaz okulları açılacak.

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Yaz okullarının dışında ortaokul 8. sınıf ve lise 11-12. sınıftaki öğrencilerine yönelik akademik dersleri destekleme ve yetiştirme kursları da açılacak. Bu dersler, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından seçilecek eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecek ve öğrenci ile kursiyerlerden herhangi bir ücret istenmeyecek.

Mezun olmuş kişilere yönelik kurslar ise halk eğitim merkezlerinde verilecek. Kurslar, 1 Temmuz'da başlayıp 29 Ağustos'ta bitecek.

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Yeni eğitim-öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim verilmesineyse 2 Eylül tarihinde başlanacak. Yaz dönemi boyunca ortaokul 8. sınıf ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için müfredat derslerini destekleme kursları da haftada 6 saat olarak verilecek.

PROGRAM ÖĞRENCİLERİ BUNALTMAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği yaz okullarında dersler öğrencileri bunaltmayacak şekilde saat 13.30'dan sonra başlayacak ve haftada 5 gün sürecek. Kurs süreleri 4 ile 8 hafta arasında sürecek.

YAZ OKULLARINDA 4 ALANDA SEÇELERLER VAR GENİŞ

Öğrenciler yaz okullarında en fazla iki alanda ders seçebilecek. MEB'in yaz okulu kursları, spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere dört ana olandan oluşacak.

Spor derslerini seçen öğrenciler atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları ve satranç gibi kategorilerden birini seçebilecek.

Görsel sanatlar alanında ise resim, ebru, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık dersleri verilecek.

Müzik ana başlığı altında gitar, keman, piyano/org, bağlama/saz, ud/kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve melodika gibi enstrüman ve müzik türlerine ilişkin dersler verilecek.

Bilişim dalını seçin öğrenciler de yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda döküman hazırlama ve bilgisayara giriş derslerini alabilecek.

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