Emeklinin maaş takvimi belli oldu. Bir kesim emekli aylığı alırken bir kesimin eli boş kalacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklinin maaş takvimi belli oldu. Bir kesim emekli aylığı alırken bir kesimin eli boş kalacak

3 bin liralık ikramiyelerinin bayram masraflarını karşılamaya yetmeyen milyonlarca emekli maaş tarihlerinin bayrama denk gelmesi nedeni ile büyük sıkıntı yaşadı.

Bayram öncesi para sıkıntısı çeken emeklilerin ödemelerinin öne çekilmemesi büyük hoşnutsuzluk yarattı. Bayram boyunca parasız ne yapacaklarına şaşıran emeklilere güzel haber SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.

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Netleşen emekli aylık takvimine göre ödeme tarihi bayrama denk gelen emeklilere bayramın 2. ve 3. ve 4. günü aylıkları yatırılacak.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin maaş takvimi hakkında önemli detayları ve ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Emeklilerin maaş ödemeleriyle ilgili yapılan duyuruya göre devlet memuru emeklileri maaşlarını 1 Haziran 5 Haziran'a tarihleri arasında aldı.

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SSK ve BAĞ KUR emeklileri ise bayram tatiline denk gelen maaş ödemelerini normal tarihlerinde alacaklar. Böylece bir kısım emekli bayram tatili günlerinde maaşlarını alabilirken birçok esnaf ise maaş için bayram sonunu bekleyecek. Maaş takvimi en çok Bağ Kur emeklilerini zorlayacak.

BAĞ KUR EMEKLİ AYLIKLARI BAYRAM SONUNA KALDI

BAĞ KUR maaş ödemeleri her yıl 25 Haziran 27 Haziran tarihleri arasında yapılıyor. Bayramda maaş alamayacak kısma giren Bağ Kur emeklileri bu bayramı 3 bin liralık ikramiye ile geçirmek zorunda kalacaklar.

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SGK EMEKLİLERİNİN MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

SGK emeklilerinin maaş ödemeleri ise 17 Haziran 25 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Ödemeler, emekli sicil numarasına göre sıra ile yapılacak ve bayramın 2. gününden itibaren aylıklar yatmaya başlanacak.

Son sicil numarası 9 olan SGK emeklileri maaşlarına 17 Haziran'da kavuşacak.

Sicil numarası 7 olanlar ise 18 Haziran'da, 4 olanlar SGK emeklileri ise 19 Haziran'da maaşlarını alacaklar. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde emekli aylıkları ödemeleri sürecek.

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