Son dakika… Kahramanmaraş’ta deprem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 13.25 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Karadut mevkiindeki depremin 1.3 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
İlgili Haberler
Son dakika… Son dakika… Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 13.25 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 13.25 sıralarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Karadut mevkiindeki depremin 1.3 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.