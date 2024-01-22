Son Dakika... Kırgızistan'da 7.0 büyüklüğünde deprem

Reuters haber ajansının son dakika haberine göre, Kırgızistan Sincar Sınır Bölgesi'nde merkez üssü Kızıl-Su olan 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Uygur Özerk Bölgesi sınırında meydana gelen sarsıntı Çin, Kazakistan ve Tacikistan'da da hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden(USGS) yapılan açıklamada, Kırgızistan ile Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi sınırı yakınında bulunan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem yaşandığı bildirilerek, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte olduğu ölçüldü. Başkent Bişkek’te de etkisi hissedilen deprem sebebiyle halk sokaklara dökülürken, depremde henüz can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.