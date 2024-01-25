Son Dakika... MGK toplantısı sona erdi

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı. 3 saat 45 dakika süren toplantı sona erdi. Yazılı açıklama bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

MGK toplantısı terör ana gundemiyle gerçekleştirildi.



Toplantıda Aralık ve Ocak ayında gerçekleşen ve 21 askerin şehit olduğu Kuzey Irak'taki sızma girişimleri masaya yatırıldı.



Toplantıda sızma girişimlerinin ardından hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlari ile operasyonlar masaya yatırıldı. Kurulun askeri kanat üyeleri bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.

MGK toplantısında İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları, ateşkesin yanı sıra kalıcı barışın sağlanması için sürdürülen diplomatik temaslar da görüşüldü.



MGK toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı, ve İran-Pakistan gerginliği gibi bölgesel konu başlıkları da ele alındı. 3 saat 45 dakika süren toplantının ardından alınan kararlar yazılı bir açıklama ile duyurulacak.