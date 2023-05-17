Son Dakika... Millet İttifakı'nın kritik toplantısı sona erdi

Millet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi’nde 3 saat süren toplantısı sona erdi.

Son Dakika... Millet İttifakı'nın kritik toplantısı sona erdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliğinde buluştu. Görüşme 3 saat sürdü.

Liderler CHP Genel Merkezi’nin otoparkından giriş yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçları değerlendirildi.

Ayrıca 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları görüşüldü.

Toplantıya ilişkin yazılı açıklama bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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