Millet İttifakı’nın son anda vazgeçtiği fikir. Altılı Masa’nın son toplantısında gündeme geldi

28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci kez sandğa gidilecek. Millet İttifakı siyasi partilerinin genel başkanları, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Cumhuriyet’ten Tuncay Mollaveisoğlu’nun haberine göre, Meral Akşener ve İYİ Partili kurmayların öne çıkardığı strateji ile Kılıçdaroğlu-Erdoğan arasına sıkıştırılan yarış yerine “En iyi kadro bizde” üzerinden seçmene bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.

Seçime günler kala içişleri, dışişleri, adalet, milli savunma, milli eğitim, çevre şehircilik, ulaştırma ve sağlık bakanlarının kimler olacağının açıklanması, Diyanet İşleri Başkanlığı’na kimin getirileceğinin belli olması seçmeni yeni isimler üzerinden motive edecek bir plan olarak parti kurmaylarınca tartışılıyor.

EN İYİ KADRO BİZDE

Özellikle Meral Akşener ve İYİ Partili kurmayların öne çıkardığı bu strateji ile Kılıçdaroğlu-Erdoğan arasına sıkıştırılan yarış yerine “En iyi kadro bizde” üzerinden seçmene bir mesaj verilmesi planlanıyor.

İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLIKLARI

İçişleri ve adalet bakanlıklarına tarafsız, Türkiye’nin tamamını kucaklayacak, adil, yurttaşta ötekileştirme duygusu yaratmayacak isimler ile güven duygusu yaratılmak isteniyor.

MİLLİ EĞİTİM VE DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI

Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’nda, bakanlığı tarikatların etkisinden kurtaracak, çağdaş, eşit eğitim sistemini yeniden inşa edecek yetkin isimler... Bakanları açıklama stratejisi içinde şimdilik isimler yok. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı için Ali Bardakoğlu gibi saygın bir isim çok iyi olur deniliyor.

SON ANDA VAZGEÇTİLER

Birinci turda seçmenin hangi gerekçelerle oy vermediği analiz ediliyor. Millet İttifakı, analiz sonucuna göre liyakatli isimlerden oluşan bir kadro ile hem motivasyon hem de heyecan yaratılarak ikinci turda seçim kazanmayı hedefliyor. Kabine’nin seçim öncesi duyurulması stratejisinin aylar önce CHP’de de konuşulduğu ancak son anda bu fikirden vazgeçildi.

Bu stratejinin mimarlarının hedeflerinin ise; Liyakat sahibi isimler üzerinden iddiayı büyütmek, ülkeyi nasıl yöneteceklerini seçmene kadro ile açıklamak, toplumun endişelerini gidermek." olduğu iddia edildi.