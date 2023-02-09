Son Dakika... OHAL kararı Meclis'te kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonraki çalışmaların süratle yürütülmesi için olağanüstü hal kararı alındığını açıklamıştı. OHAL, 3 ay süreyle depremden etkilenen 10 ili kapsayacağı belirtilmişti.
OHAL duyurusundan bir gün sonra TBMM'ye sunulan OHAL tezkeresi, yapılan oylama ile kabul edildi.
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