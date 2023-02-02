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Otomobilde infaz: 3 ölü 

Antalya'da 3 kişi, kafalarından silahla vurulmuş halde bir otomobilin içinde ölü bulundu. Olayda yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Saldırgan araçla kaçtı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:42
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Son dakika... Otomobilde infaz: 3 ölü 

Otomobilde infaz: 3 ölü 
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İHA ve AA'nın haberlerine göre,  Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, aralarında mahalle muhtarının da bulunduğu 3 kişiyi otomobilin içinde öldürdü, 1 kişi de yaraladı. Saldırgan , olay yerinden aracına binerek kaçtı.

İHA'nın haberine göre, olay, saat saat 13.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şahıs, Alaylı Mahallesi pazar yerinde Halil Ülkü isimli şahsa silahla ateş ederek kaçtı. 

Ardından ise Karaöz Mahallesi'ne giderek burada aralarında Güloluk Muhtarı Mahmut Şimşek, Karaöz Mahallesi'nden İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir’i araç içinde öldürdü. 

Şahıs daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerinin şahsı arama çalışması devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Mahmut gokçe
2.02.2023 16:45
KABAHATMUTLAKA ÖLENLERDEDİR....CANINA TAK DEYINCE BABAM OLSA GÖZUM GÖRMEZ....  
 
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