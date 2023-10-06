Son Dakika... Suriye'nin kuzeyine hava harekatı.15 terör hedefi yerle bir edildi

Hava harekatları saat 22.00’de başladı

Olay, saat 22.00’de Suriye’nin kuzeyinde meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye’nin kuzeyindeki terörist hedeflere hava harekatları düzenledi.

Teröristlerin karargah ve barınakları yok edildi

Hava harekatlarında, teröristlerin sözde karargah, barınak ve depolarından oluşan 15 hedef başarıyla vuruldu. Hedeflerde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirildi. Harekatlarda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

TSK’dan kararlılık mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke ve milletin güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirtti. Açıklamada, “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.” denildi.