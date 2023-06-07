Son Dakika... TBMM'nin yeni başkanı Numan Kurtulmuş oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28'inci dönem için yeni başkanını seçti. Oturumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetti. AKP ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş, ilk turda 317, ikinci turda 321, üçüncü turda ise 321 oy alarak TBMM'nin 31. başkanı seçildi.

Meclis Başkanlığı seçiminde, AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, YSP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve TİP Hatay Milletvekili Can Atalay yarıştı.

Gizli oyla yapılacak seçimin birinci ve ikinci üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadı ve ikinci tura geçildi.

İkinci turun ardından Serap Yazıcı Özbudun ve Mustafa Yeneroğlu adaylıktan çekildi.

Üçüncü tur ile birlikte bir adayın seçilebilmesi için salt 301 oyun yeterli olmasıyla başkanlığı kesin gözüyle bakılan Kurtulmuş, TBMM'nin 31. başkanı seçildi.