Son Dakika... Tekel saldırısında tüm zanlılar yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde gerçekleşen saldırıya ilişkin, olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.’den sonra T.Ö. ve A.Ö de gözaltına alındı. Böylece saldırıyla ilgili olarak aranan tüm şüpheliler gözaltına alınmış oldu.