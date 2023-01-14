Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Trabzonspor- Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'i belli oldu.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez.
Medipol Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka
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