Abdullah Avcı maç öncesi iddialı konuştu

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma öncesi konuştu. Karagümrük mağlubiyeti sonrası istifa etmesi beklenen ve sonrasında yönetimle konuşup tekrar takımın başında kalan Abdullah Avcı, konuşmasına hayal kırıklıkları ve yönetime teşekkür etmesiyle başladı.

BEN KAÇMAM,VAZGEÇMEM

-Oyun formasyonunda bir değişiklik yaptık. Kupa ve Fenerbahçe maçlarında harika cevaplar aldık. Karagümrük ve Alanyaspor maçları hayal kırıklığı oldu. Çok üzüldüm. Yönetim kuruluna, Ertuğrul Doğan'a destekleri için teşekkür ediyorum. Camianın akil insanları, taraftarlar, sokaktaki insanlar, sitede çalışanlar, oyunculardan geri dönüşler... Ben mücadeleden kaçan biri değilim. Ben dalgalı denize geldim demiştim. Bugün dalga var, gemiyi limana yanaştırmak bizim görevimiz. Ben kaçmam, vazgeçmem. Trabzonspor'da 26 aydır çalışıyorum. En çok puan toplayan, en çok kupa kazanan takım. Bunu herkes bilsin.

TRABZONSPOR BÜYÜK KULÜPTÜR

-Ben çalıştığım kurumlara sınırsız hizmet prensibim var. Burada çalışanlar, kuruma hizmet için vardır. İş başka, bilgi kirliliği başka, bilgiyi başkasından almak başka. Çok doluyum. Antrenmanda bir şey deniyorsun. Rakibi şaşırtmak için kullanacaksın. Bu çalışma ertesi gün medyada yer alıyor. Geçen sene şampiyonlukta herkes sustu, arada çatlak sesler çıktı. Mahremimiz var bizim. Bu böyle olması gerekir. Neden bunlar yapılıyor? İş mi yapılacak, ilişkiyle mi devam edecek hayatımız? Trabzonspor büyük kulüptür. Herkes Trabzonspor'un paçasına yapışmıştır, biz hizmet için varız. Paçasına yapışanlar bir gün kaybolacaktır. Bu zaten vardı. Bunu net söylüyorum.