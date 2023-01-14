14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Avcı maç öncesi iddialı konuştu

Abdullah Avcı maç öncesi iddialı konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir karşılaşması öncesi konuştu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 19:32
Takip Et

Biz hizmet için varız: Abdullah Avcı meydan okudu

Abdullah Avcı maç öncesi iddialı konuştu
+
Aa
-

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşma öncesi konuştu. Karagümrük mağlubiyeti sonrası istifa etmesi beklenen ve sonrasında yönetimle konuşup tekrar takımın başında kalan Abdullah Avcı, konuşmasına hayal kırıklıkları ve yönetime teşekkür etmesiyle başladı.

BEN KAÇMAM,VAZGEÇMEM

-Oyun formasyonunda bir değişiklik yaptık. Kupa ve Fenerbahçe maçlarında harika cevaplar aldık. Karagümrük ve Alanyaspor maçları hayal kırıklığı oldu. Çok üzüldüm. Yönetim kuruluna, Ertuğrul Doğan'a destekleri için teşekkür ediyorum. Camianın akil insanları, taraftarlar, sokaktaki insanlar, sitede çalışanlar, oyunculardan geri dönüşler... Ben mücadeleden kaçan biri değilim. Ben dalgalı denize geldim demiştim. Bugün dalga var, gemiyi limana yanaştırmak bizim görevimiz. Ben kaçmam, vazgeçmem. Trabzonspor'da 26 aydır çalışıyorum. En çok puan toplayan, en çok kupa kazanan takım. Bunu herkes bilsin.

TRABZONSPOR BÜYÜK KULÜPTÜR

-Ben çalıştığım kurumlara sınırsız hizmet prensibim var. Burada çalışanlar, kuruma hizmet için vardır. İş başka, bilgi kirliliği başka, bilgiyi başkasından almak başka. Çok doluyum. Antrenmanda bir şey deniyorsun. Rakibi şaşırtmak için kullanacaksın. Bu çalışma ertesi gün medyada yer alıyor. Geçen sene şampiyonlukta herkes sustu, arada çatlak sesler çıktı. Mahremimiz var bizim. Bu böyle olması gerekir. Neden bunlar yapılıyor? İş mi yapılacak, ilişkiyle mi devam edecek hayatımız? Trabzonspor büyük kulüptür. Herkes Trabzonspor'un paçasına yapışmıştır, biz hizmet için varız. Paçasına yapışanlar bir gün kaybolacaktır. Bu zaten vardı. Bunu net söylüyorum.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
3
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
4
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
6
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
7
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar. İhale iddialarını ve Soylu ile ilişkisini yalanlamadı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Ankara'da silahlı kavga. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı
﻿İngiltere'den Ukrayna kararı
﻿İngiltere'den Ukrayna kararı
﻿İngiltere'den Ukrayna kararı
﻿28 köy yolu ulaşıma açıldı
﻿28 köy yolu ulaşıma açıldı
﻿28 köy yolu ulaşıma açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.