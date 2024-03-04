Son dakika… Tüm Apple ürünlerine zam geldi

En pahalı iPhone 100 bin TL'yi geçti

Bugün yapılan bu zam ile beraber artık iPhone 15 Pro için en az 69.999 TL değil 75.499 TL vermek gerekiyor, 15 Pro Max ise artık tam 89.999 TL‘den başlıyor, bu modelde fiyat en üstte ise 99.999 TL‘den 107.999 TL’ye çıkıyor. iPhone 15 için artık en az 58.499 TL, iPhone 15 Plus içinse 66.999 TL verilmesi gerekiyor. iPhone 14 için listelenen güncel başlangıç fiyatı 51.499 TL, iPhone 14 Plus için güncel başlangıç fiyatı 58.499 TL, iPhone 13 için güncel başlangıç fiyatı 42.999 TL, iPhone SE için güncel başlangıç fiyatı ise artık 26.999 TL değil 28.999 TL seviyesinde bulunuyor.

Yapılan zam sonrasında 27 inç 5K Studio Display için fiyat 67.759 TL’den 73.449 TL seviyesine çıkış yaptı. 32 inç 6K Pro Display XDR ise 159 bin TL’den 172 bin TL’ye ulaşmış durumda. Zam sonrasında AirPods Max artık 22.999 TL değil 24.849 TL’ye satılıyor, yeni AirPods Pro ise artık ancak 9.349 TL’ye alınabiliyor. Şirketin diğer ürünlerinde de hatırı sayılır artışlar yapılmış durumda. iPad Mini için başlangıç fiyatı 20.499 TL’den 22.499 TL’ye ulaştı, iPad Pro ise artık 32 bin TL değil 34 bin TL’den başlıyor.

APPLE’A DEV CEZA

Avrupa Komisyonu, Apple'a Apple Store uygulamalarını kötüye kullandığı iddiasıyla para cezası verdi.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu ismi Margrethe Vestager "On yıldır Apple, Apple Store yoluyla müzik hizmetlerinin dağıtımında pazardaki hakim konumunu kötüye kullandı. Bunu da gelişticileri Apple ekosistemi dışında daha uygun fiyatlı alternatifleri kısıtlayarak yaptılar" ifadelerini kullandı.

Apple ise açıklama yaparak cezaya itiraz etti ve düzenleyicilerin rekabetçi, hızla büyüyen gerçekleri yok saydığını söyledi.

Teknoloji devi Apple'ın gelirleri 30 Aralık 2023'te sona eren üç aylık dönemde 119,6 milyar dolara, iPhone satışları ise yüzde 6 artış kaydederek 69,7 milyar dolara yükselmişti.

Spotify 2019’da Apple'a tekelcilik yaptığı gerekçesiyle dava açmıştı. Spotify’a göre, Apple, kullanıcılarını kendi müzik dinleme platformu olan Apple Music’i kullanmaya mecbur ediyor ve böylelikle haksız rekabete neden oluyordu.