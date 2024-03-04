Papara ünlü bankayı satın aldı

Kaynak: Ekonomim
Papara ünlü bankayı satın aldı
Finansal teknoloji şirketi Papara'nın TMSF’nin satışa çıkardığı T-Bank'ı satın aldığı bilgisi finans dünyasına bomba gibi düştü.

Fintech şirketlerinden Papara’nın sahibi Ahmet Karslı’nın banka satın alacağına ilişkin iddialarda sona gelindi. Papa'nın halen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) bünyesinde bulunan T-Bank'ı satın aldığı öğrenildi.

Resmi açıklamanın kısa sürede yapılarak satış bilgilerinin açıklanması bekleniyor.

T-Bank, 1985 yılında Bank of Bahrain and Kuwait'in bir şubesi olarak İstanbul'da açılmıştı. Banka 1991 yılında bağımsız bir kuruluş olarak bankacılık hizmeti vermeye başlamıştı.

1992 yılında ismi Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş. olarak değişmiş, 1997 yılında ise MNG Bank A.Ş. olmuştu.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2006 yılında Arab Bank ve BankMed, MNG Bank A.Ş hisselerinin % 91’ini devralmıştı. BDDK 29 Aralık 2006 tarihli kararıyla da satış işlemi onaylanmıştı. Ocak 2007 tarihi itibarıyla hisse devri tamamlanmış, Arab Bank hisselerin %50’sine ve BankMed ise hisselerin %41’ine sahip olmuştu. 3 Nisan 2007 tarihinde ise Banka’nın adı Turkland Bank A.Ş., kısaltılmış şekliyle T-Bank olarak değiştirilmişti.

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