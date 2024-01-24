Son dakika.. Türk gemisi battı

Merkezi Ankara’da olan Gamma Denizcilik’e ait OMEGA isimli dökme yük gemisinin Çin’in Şangay açıklarında Mirebella adlı gemiyle çatışarak battığı bildirildi.

189 metre uzunluğundaki OMEGA’nın fırtınadan dolayı demirde duramadığı seyre kalktıktan sonra başka bir geminin iskele bordasından çatması ile battığı açıklandı.

Rusya’dan aldığı demir yükü Çin’e taşıdığı belirtilen OMEGA’nın pruva ve 5 nolu ambardan hasar aldığı belirtildi.

Diğer geminin kaptanının tutuklandığı öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "AAKK Merkezimizce, Şangay MRCC ile yapılan görüşmede Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

GEMİ KAPTANI İLE İRTİBAT KURULDU

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada geminin batmasının ardından, gemi 3. kaptanı ile irtibat kurulduğu ve sağlık durumları iyi olan denizcilerin tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı ve MRRC Çin ile koordine sağlandığı belirtildi.