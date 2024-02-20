Türkiye'de 8 yılda 3 bin 223 deniz aracı kazası oldu. Bakanlık açıkladı

Marmara Denizi’nde bir kargo gemisinin batması sonrasında, Türkiye’de denizcilik faaliyetlerinin doğal ve insani tehditler oluşturduğu algısı üzerine ‘deniz güvenliği’ kavramı ön plana çıktı. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de, denizcilik faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için ‘deniz güvenliği’ kavramı son zamanlarda önem kazandı. Gemi kazaları, deniz güvenliğini tehdit eden en büyük unsurlardan biri olarak kabul ediliyor ve İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde yaşanan olaylarla birlikte bu konu yeniden gündeme geldi.

2023 yılında Türkiye’de 240 deniz aracı kazası yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre, bu kazalar sonucunda 727 kişi sağ olarak kurtarıldı, 19 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi kayıp oldu ve 25 kişi yaralandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılından itibaren Deniz Kaza Bilgi Sistemi’nden (DKBS) topladığı verilere göre; Türkiye’de 2016-2023 yılları arasında 3.223 deniz aracı kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 677 kişi hayatını kaybetti, 390 kişi kayıp oldu ve 24.975 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin kaza-olay istatistiklerine göre; Türkiye’de 2016’dan itibaren deniz kaza araçlarında hayatını kaybeden, sağ olarak kurtarılan, kaybolan ve yaralananların sayısı şöyle:

• 2022’de 291 deniz aracı kazası yaşandı, 1.404 kişi sağ kurtarıldı, 53 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı ve 39 kişi kayıp oldu.

• 2021’de 690 deniz aracı kazası yaşandı, 2.097 kişi sağ kurtarıldı, 71 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı ve 30 kişi kayıp oldu.

• 2020’de 599 deniz aracı kazası yaşandı, 1.445 kişi sağ kurtarıldı, 120 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı ve 41 kişi kayıp oldu.

• 2019’da 485 deniz aracı kazası yaşandı, 2.403 kişi sağ kurtarıldı, 85 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi kayıp oldu.

• 2018’de 161 deniz aracı kazası yaşandı, 602 kişi sağ kurtarıldı, 17 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kayıp oldu.

• 2017’de 277 deniz aracı kazası yaşandı, 2.961 kişi sağ kurtarıldı, 129 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi kayıp oldu.

• 2016’da 480 deniz aracı kazası yaşandı, 13.336 kişi sağ kurtarıldı, 183 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi kayıp oldu.