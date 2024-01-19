Son dakika... Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek olan SpaceX'in Dragon kapsülünü taşıyan Falcon 9 roketi başarıyla fırlatıldı.

Fırlatma, Türkiye saati ile 00:49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi’nden yapıldı.

Gezeravcı ve ekibi, 100 kilometrelik uzay sınırını aştı.

Mürettebatı taşıyacak olan Dragon kapsülünün, 1,5 gün sürecek yolculuğun ardından, 19 Ocak saat 13:15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

AX-3 misyonu kapsamındaki ekip, yaklaşık olarak 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacak.

Gezeravcı ve beraberindeki ekip uzayda 13 deney gerçekleştirecek.

Bu deneyler mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak.

Deneylerin Kanserden bağışıklık hücrelerine kadar literatüre katkı sağlaması bekleniyor.

FALCON 9 ROKETİ

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

İçerisinde hava akımı olan basınçlı bölgesinde 7 kişi veya eşit miktarda yük taşıyabilen 8,1 metre uzunluğundaki Dragon kapsülü ise basınçsız arka bölümünde de yük taşıma özelliğine sahip bir uzay aracı olarak tasarlandı.

Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

Daha önce ABD yerel saatiyle 17 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan fırlatma işlemi, SpaceX tarafından son kontrollerin tamamlanması amacıyla bir gün ertelenmişti.