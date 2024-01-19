Türkiye'nin ilk astronotu uzaydaki ilk sözünde Atatürk'ü andı: İstikbal göklerdedir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Türkiye'nin ilk astronotu uzaydaki ilk sözünde Atatürk'ü andı: İstikbal göklerdedir
Türkiye'nin ilk astronotu unvanını alan Alper Gezeravcı, Dragon kapsülünden Dünya’ya canlı bağlandı. Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşünceleri SpaceX tarafından canlı olarak yayınladı.

Türkiye'nin ilk astronotu unvanını alan Alper Gezeravcı, uzaydaki ilk sözünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaptı ve "İstikbal göklerdedir" dedi.

Gezeravcı, uzaydan Dünya’ya yapılan canlı bağlantıda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir."

Geri sayımdan itibaren yaşadıklarının harika olduğunu kaydeden Gezeravcı, "Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum. Bu harika bir duygu. Başından itibaren şu ana kadar her şey çok iyiydi." diye konuştu.

Türkiye'ye büyük katkılar sağlayan ve bu uğurda hayatlarını kaybedenleri de anan Gezeravcı, bu misyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Alper Gezeravcı’dan kalemle yer çekimi testi
Alper Gezeravcı’dan kalemle yer çekimi testi
Son dakika... Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu başladı. Fırlatma gerçekleşti
Türkiye'nin uzaya çıkacak ilk astronotu Alper Gezeravcı FETÖ mağduru çıktı. Kumpas davasında adı geçtiği için TSK'dan ihraç edilmiş
Son Haberler
Sınav heyecanı nasıl yenilmeli Sağlık
Sınav heyecanı nasıl yenilmeli
20 yıl yaşlandıran besinler hangileri Sağlık
20 yıl yaşlandıran besinler hangileri
AKP’li Metiner ile iddialaşan Tanju Özcan, canlı yayınında yazıp imzaladı: Kazanamazsam siyaseti bırakırım Gündem
AKP’li Metiner ile iddialaşan Tanju Özcan, canlı yayınında yazıp imzaladı: Kazanamazsam siyaseti bırakırım
Yürümekte güçlük çekenler dikkat Sağlık
Yürümekte güçlük çekenler dikkat
Maden suyu nasıl içilmeli Sağlık
Maden suyu nasıl içilmeli
Kontakt lens lazerden tehlikeli mi? Sağlık
Kontakt lens lazerden tehlikeli mi?
13 ilde orman sınırları dışına çıkarma kararı Gündem
13 ilde orman sınırları dışına çıkarma kararı