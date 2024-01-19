Atatürk'ün büyüklüğünü bakar mısınız... Atatürk uzaya çıkan Türk’ü 1936 yılında haber vermiş. Tuğba Hacıbayramoğlu açıkladı

19 Ocak tarihinin ilk saatlerinde uzaya gönderilen Alper Gezeravcı Türkiye gündemine bomba gibi otururken Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar vizyoner bir lider olduğu Tuğba Hacıbayramoğlu tarafından kaleme alınan bir yazı ile tekrar tekrar gün yüzüne çıktı.

Atatürk’ün 1936 yılında Eskişehir’de Tayyare Alanına yaptığı ziyaret esnasında uzay ile alakalı yaptığı konuşma ile büyüklüğüne hayran bırakması, Tuğba Hacıbayramoğlu tarafından şu şekilde kaleme alındı:

ATATÜRK’ÜN UZAYA İLK ÇIKAN TÜRK İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜSÜ

"Türkücü Mustafa Topaloğlu, 90’lı yıllarda uzaylı olduğunu söylediğinde gülüp geçiyorduk, şimdi ekranlarımızın başına oturup uzaya seyahati izledik.

Hatta “Uzaylı Zekiye” ismiyle bir komedi dizi de vardı. O zamanlar güler geçerdik, hayal bile kuramazdık uzayla ilişkiyi. Akşam kendimizi ekran başında uzaya çıkan Türk astronot Alper Gezeravcı’yı izlerken bulduk.

Ufo var mı? Uzay da hayat var mı? sorularına bu yıl NASA ilk kez “Evet, uzayda cismi tanımlamayan cisimler var” şeklinde yanıt verdi. Dünyada bu açıklama epey bir yankı bulsa da, biz de nedense fazla konuşulmadı.

NASA Başkanı Bill Nelson, ‘Tanımlanamayan Anormal Fenomenler’ (UAP) olarak adlandırdığı UFO’lar için, insanlar gibi başka gezegenlerde yaşayan insanlar olabileceğini açıkladı. Dünyada birçok şirket uzay yolculuklarıyla ilgili ilanlar vermeye başladı.

Tüm bu gelişmeler üzerine Türkiye de ilk kez bir vatandaşını uzaya gönderdi. Hava Kuvvetlerinden bir askeri pilot astronot Alper Gezeravcı’yı uzaya yolladı. Bu haberi ilk duyduğumda soyadındaki ironi dikkatimi çekmişti. Gezeravcı gerçekten de böyle bir yolculuk için ilginç ve anlamlı bir soyadı. Gezeravcı, İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak ve 14 günlük seyahatinde 13 farklı deney yapacak.

Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözü de Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözleri oldu.

ATATÜRK’ÜN 1936 YILINDAKİ SÖZLERİ

Dün bu sözlerin anlamını düşünürken, Atamızın 1936 yılında Eskişehir’de Tayyare Alayı’na yaptığı ziyaretteki konuşması karşıma çıktı. Tüylerim diken diken oldu. Atatürk burada yaptığı konuşmada şunları söylemiş: “Geleceğin en etkili silahı da, aracı da hiç kuşkunuz olmasın tayyaredir. Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de aydan bize haber yollayacaktır. Bu mucizenin gerçekleşmesi için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacaktır. Gelişen teknoloji daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise batıdan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir.”

Nasıl büyüksün Atam! 1936 yılında sana bu konuşmayı yaptıracak vizyona alkış tutmamak mümkün mü?

Yazımı noktalamadan Bosna Hersek’in kahraman lideri Aliya İzzetbegoviç’in sözleri de anmadan edemeyeceğim. Ne demişti İzzetbegoviç: Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lazım."